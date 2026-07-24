Атаковавшие Петербург и Ленобласть БПЛА шли из Прибалтики "Военная хроника": атаковавшие Петербург и Ленобласть БПЛА шли из Прибалтики

Москва24 июл Вести.БПЛА ВСУ, атаковавшие Ленинградскую область, заходили в Россию через воздушное пространство Прибалтики, сообщает канал "Военная хроника".

В сообщении говорится, что БПЛА, атаковавшие Ленинградскую область, снова заходили через воздушное пространство Прибалтики.

Утренние удары по складам Wildberries лишний раз доказывают, что без поражения ключевых объектов критической инфраструктуры Украины, которые российская сторона до сих пор почему-то не трогает (открытые распределительные устройства АЭС, оставшиеся ГЭС и ключевые узлы энергосистемы), изменить линию поведения на той стороне не удастся подчеркивается в материале

"Военная хроника" отмечает, что, пока киевский режим не несет в сотни раз больший ущерб, чем причиняет своей активностью, он будет уверен, что это можно делать.

Прибалтийские страны и ранее предоставляли Украине свое воздушное пространство для нападения на Россию, однако уверяли, что они здесь ни при чем.

В связи с этим 13 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается ничего доказывать.

Это всем хорошо известно, и здесь никому ничего доказывать мы не собираемся. Мы четко отслеживаем источники угрозы для наших приграничных районов и более глубоких территорий сказал Дмитрий Песков

По словам помощника президента РФ, председателя Морской коллегии Николая Патрушева, сопредельные страны являются соучастниками ударов, поскольку маршрут пролета требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.