Москва11 июлВести.Представители посольств Литвы, Латвии и Эстонии в Москве заявили, что их страны не предоставляли Украине свое воздушное пространство для нанесения ударов по территории России. Об этом сообщил МИД Литвы.
Как уточнили в ведомстве, временные поверенные трех балтийских государств передали в МИД России совместное заявление, в котором изложили официальную позицию своих стран.
Временные поверенные в делах еще раз четко заявили, что страны Балтии не открывали свое воздушное пространство для осуществления каких-либо атак на цели в Россиисказано в сообщении
Согласно документу, Литва, Латвия и Эстония последовательно заявляют на различных уровнях о непричастности к подобным действиям. Кроме того, авторы заявления утверждают, что российская сторона якобы распространяет недостоверную информацию и способствует росту напряженности.
Аналогичное совместное заявление министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии уже делали 10 апреля.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что ряд прибалтийских стран позволяли дронам Вооруженных сил Украины (ВСУ) входить в свое воздушное пространство для ударов по гражданской инфраструктуре России.