Литва, Латвия и Эстония заявили МИД России о непричастности к атакам ВСУ Страны Прибалтики заявили МИД России о непричастности к атакам ВСУ

Москва11 июл Вести.Представители посольств Литвы, Латвии и Эстонии в Москве заявили, что их страны не предоставляли Украине свое воздушное пространство для нанесения ударов по территории России. Об этом сообщил МИД Литвы.

Как уточнили в ведомстве, временные поверенные трех балтийских государств передали в МИД России совместное заявление, в котором изложили официальную позицию своих стран.

Временные поверенные в делах еще раз четко заявили, что страны Балтии не открывали свое воздушное пространство для осуществления каких-либо атак на цели в России сказано в сообщении

Согласно документу, Литва, Латвия и Эстония последовательно заявляют на различных уровнях о непричастности к подобным действиям. Кроме того, авторы заявления утверждают, что российская сторона якобы распространяет недостоверную информацию и способствует росту напряженности.

Аналогичное совместное заявление министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии уже делали 10 апреля.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что ряд прибалтийских стран позволяли дронам Вооруженных сил Украины (ВСУ) входить в свое воздушное пространство для ударов по гражданской инфраструктуре России.