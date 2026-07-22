В Киеве объявили воздушную тревогу В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

Москва22 июл Вести.Воздушная тревога во второй раз за сутки объявлена в Киеве, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены также сработали в Киевской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Черниговской областях.

22 июля в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по двум морским судам, находившимся в море, и по объектам украинской армии в порту Одессы. Также, по данным МО РФ, в Одессе поражен логистический центр, а в населенном пункте Ковалевка – батарея берегового ракетного комплекса "Нептун".