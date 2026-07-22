ВС РФ нанесли удар по логистическому центру ВСУ и батарее комплекса "Нептун"

ВС РФ разбомбили батарею комплекса "Нептун" ВСУ и логистический центр в Одессе ВС РФ нанесли удар по логистическому центру ВСУ и батарее комплекса "Нептун"

Москва22 июл Вести.Вооруженные силы РФ в ночь на 22 июля нанесли удары по портам Украины. В Одессе поражен логистический центр, в населенном пункте Ковалевка – батарея берегового ракетного комплекса "Нептун", сообщили в Минобороны РФ.

Удары наносились по украинским портам, используемым для доставки грузов ВСУ, а также по военным объектам в Одесской области.

В городе Одессе поражен логистический центр "Новой Почты", используемый для хранения грузов военного назначения, и в н.п. Ковалевка батарея берегового ракетного комплекса "Нептун" ВСУ говорится в сообщении ведомства

21 июля беспилотники ВС РФ атаковали суда в портах Одессы и Николаева. Были поражены сухогруз и балкер.