Москва22 июлВести.Вооруженные силы РФ в ночь на 22 июля нанесли удары по портам Украины. В Одессе поражен логистический центр, в населенном пункте Ковалевка – батарея берегового ракетного комплекса "Нептун", сообщили в Минобороны РФ.
Удары наносились по украинским портам, используемым для доставки грузов ВСУ, а также по военным объектам в Одесской области.
В городе Одессе поражен логистический центр "Новой Почты", используемый для хранения грузов военного назначения, и в н.п. Ковалевка батарея берегового ракетного комплекса "Нептун" ВСУговорится в сообщении ведомства
21 июля беспилотники ВС РФ атаковали суда в портах Одессы и Николаева. Были поражены сухогруз и балкер.