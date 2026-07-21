В Ростове-на-Дону байкеры проводили Сонату в последний путь под гул моторов

В Ростове-на-Дону простились с мамой-байкером Сонатой под звуки моторов В Ростове-на-Дону байкеры проводили Сонату в последний путь под гул моторов

Москва21 июл Вести.В Ростове-на-Дону простились с известной мамой-байкером Сонатой (Софьей Г.), которая разбилась на Harley-Davidson 17 июля. Провожать ее пришли больше 150 человек – родственники, друзья, соратники. Об этом сообщило издание rostov.aif.ru.

Церемония прошла под рев мотоциклов: собравшиеся выстроились в ряд и резко дали газ, отдавая дань уважения погибшей. Прощание состоялось у крематория рядом с Северным кладбищем.

Сонате был 41 год, она воспитывала двух сыновей-школьников. Мотоциклы были ее главной страстью более 15 лет.

Близкие и друзья вспоминали ее добрым словом.

Славная, добрая девушка, были знакомы с ней… Очень жаль ее и детей, оставшихся без мамы сказал байкер Андрей

Я был в шоке, когда новости увидел! Я вчера проезжал мимо места аварии… Мотоциклы были главной ее страстью поделился бывший парень Сонаты Игорь

Из увлечений у нее были только мотоциклы. Мотоциклы, а потом все остальное. Она очень их любила рассказала подруга Софьи Катя

В субботу Соната должна была ехать на байк-фестиваль, но авария произошла за день до этого.

Родные приняли решение кремировать ее. Прах захоронят рядом с могилами других родственников.