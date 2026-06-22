Мотоциклист погиб в ДТП с участием трех иномарок в Находке

В Находке мотоциклист погиб в ДТП с тремя иномарками Мотоциклист погиб в ДТП с участием трех иномарок в Находке

Москва22 июн Вести.В Приморском крае на Находкинском проспекте произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и трех легковых автомобилей. Об этом сообщает региональное УМВД.

По предварительным данным, 33-летняя женщина, находившаяся за рулем машины Toyota Vitz при повороте налево не уступила дорогу мотоциклу Honda, который двигался во встречном направлении. После столкновения мотоцикл отбросило на встречную полосу. Уже там он столкнулся с автомобилями Toyota RAV4 и Nissan X-Trail.

От полученных травм 41-летний водитель мотоцикла скончался на месте. По факту аварии проводится проверка.