В Находке погибла 20-летняя девушка по вине нетрезвого водителя Смертельное ДТП произошло в Находке, погибла 20-летняя девушка

Москва9 авг Вести.В Находке в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 20-летняя девушка. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Приморскому краю.

Авария произошла в районе дома №41 на Находкинском проспекте. По предварительной информации, нетрезвый водитель иномарки Mitsubishi Colt выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с автомобилем Subaru Forester.

В результате аварии 20-летняя девушка-пассажир Subaru Forester погибла на месте происшествия. Водители обоих транспортных средств и пассажир автомашины Mitsubishi Colt доставлены в медицинское учреждение отметила пресс-служба ведомства в МАХ

В настоящее время полиция Находки проводит проверку и устанавливает все обстоятельства аварии со смертельным исходом.