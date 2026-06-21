Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП со скорой в Находке

Прокуратура контролирует установление деталей ДТП с участием скорой в Находке Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП со скорой в Находке

Москва21 июн Вести.Прокуратура Приморского края заявила, что поставила на контроль установление обстоятельств ДТП с участием кареты скорой помощи в Находке.

Предварительно, 21 июня 51-летний водитель Toyota Wish, не предоставив преимущество в движении на регулируемом перекрестке автомобилю скорой с включенными проблесковыми маячками и сиреной, столкнулся с ним, в результате чего спецтранспорт опрокинулся.

Ход и результаты проверки по факту ДТП поставлены на контроль в прокуратуре города говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В момент ДТП в карете скорой помощи находился новорожденный, ему оказывается необходимая помощь.