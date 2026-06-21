Младенец на ИВЛ находился в скорой, попавшей в ДТП в Приморье

В скорой, перевернувшей в Находке, находился недоношенный младенец на ИВЛ Младенец на ИВЛ находился в скорой, попавшей в ДТП в Приморье

Москва21 июн Вести.В автомобиле скорой помощи, который перевернулся в результате ДТП в Приморье, находился недоношенный младенец, подключенный к аппарату ИВЛ, он не пострадал, пишет Amur Mash.

Реанимобиль с включенными спецсигналами экстренно вез ребенка из Находки во Владивосток. На регулируемом перекрестке автодороги Артем – Находка – порт Восточный 51-летний водитель Toyota Wish врезался в скорую, после чего спецавтомобиль опрокинулся.

Новорожденный в этот момент был подключен к аппарату ИВЛ. К счастью, ни он, ни врачи не пострадали сказано в сообщении

Младенца отправили во Владивосток бортом санитарной авиации.