Москва21 июнВести.В автомобиле скорой помощи, который перевернулся в результате ДТП в Приморье, находился недоношенный младенец, подключенный к аппарату ИВЛ, он не пострадал, пишет Amur Mash.
Реанимобиль с включенными спецсигналами экстренно вез ребенка из Находки во Владивосток. На регулируемом перекрестке автодороги Артем – Находка – порт Восточный 51-летний водитель Toyota Wish врезался в скорую, после чего спецавтомобиль опрокинулся.
Новорожденный в этот момент был подключен к аппарату ИВЛ. К счастью, ни он, ни врачи не пострадалисказано в сообщении
Младенца отправили во Владивосток бортом санитарной авиации.