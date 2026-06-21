Машина скорой помощи перевернулась в результате в ДТП в Находке

В Находке машина скорой помощи попала в аварию и перевернулись Машина скорой помощи перевернулась в результате в ДТП в Находке

Москва21 июн Вести.В Находке машина скорой медицинской помощи попала в дорожно-транспортное происшествия, в результате которого перевернулась. Об этом сообщает приморский региональный главк МВД России.

Авария произошла в районе 140 км + 750 м автодороги Артем — Находка — порт Восточный. Предварительно установлено, что 51-летний водитель Toyota Wish, двигаясь в направлении микрорайона Врангель, на регулируемом перекрестке совершил столкновение с машиной скорой медицинской помощи, которая ехала с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, после чего спецавтомобиль перевернулся.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. О пострадавших не сообщается.