На трассе "Колыма" насмерть разбился мотоциклист Мотоциклист разбился насмерть на трассе "Колыма"

Москва19 июл Вести.В Магаданской области на федеральной трассе "Колыма" погиб мотоциклист. Об этом сообщает региональное управление МВД России.

Авария произошла вечером 18 июля в районе 2004 км автодороги. Предварительно установлено, что 30-летняя женщина на Honda CR-V при повороте налево не уступила дорогу пользующемуся преимуществом в движении мотоциклу Kawasaki под управлением 31-летнего мужчины.

В результате происшествия водитель мотоцикла получил травмы, от которых впоследствии скончался в больнице уточняется в канале ведомства на платформе MAX

В настоящее время выясняются точные обстоятельства и причины ДТП.