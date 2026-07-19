Москва19 июлВести.В Магаданской области на федеральной трассе "Колыма" погиб мотоциклист. Об этом сообщает региональное управление МВД России.
Авария произошла вечером 18 июля в районе 2004 км автодороги. Предварительно установлено, что 30-летняя женщина на Honda CR-V при повороте налево не уступила дорогу пользующемуся преимуществом в движении мотоциклу Kawasaki под управлением 31-летнего мужчины.
В результате происшествия водитель мотоцикла получил травмы, от которых впоследствии скончался в больницеуточняется в канале ведомства на платформе MAX
В настоящее время выясняются точные обстоятельства и причины ДТП.