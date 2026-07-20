Прощание с погибшей байкершей Сонатой состоится во вторник, 21 июля

Прощание с мамой-байкером Сонатой состоится 21 июля у крематория Прощание с погибшей байкершей Сонатой состоится во вторник, 21 июля

Москва20 июл Вести.Во вторник, 21 июля, состоится прощание с мамой-байкером Софией Г., известной под псевдонимом Соната. Об этом рассказали в местных мотосообществах.

Прощание с Сонькой завтра, сбор в 15.00 на парковке крематория на Северном говорится в одной из публикаций

Время начала церемонии точно неизвестно, оно зависит от времени выдачи и от того, сколько займет дорога до места прощания.

Ранее стало известно о гибели Сонаты в крупном ДТП в Ростове-на-Дону. По предварительным данным, авария произошла в ростовском микрорайоне Стройгородок у остановки "Военвед" – недалеко от мемориала "Авиаторам всех поколений".