Мама-байкер Соната погибла в крупном ДТП в Ростове

Москва20 июлВести.Байкер София Г., известная под псевдонимом Соната, погибла в крупном ДТП в Ростове-на-Дону, передает "РГ" со ссылкой на информированный источник.
По предварительной информации, авария произошла в ростовском микрорайоне Стройгородок у остановки "Военвед" – недалеко от мемориала "Авиаторам всех поколений".
Мама-байкер Соната погибла в крупном ДТП в Ростовеговорится в публикации
При каких обстоятельствах погибла байкер, источник не уточнил, информации об этом ДТП от полицейского главка по Ростовской области также пока нет.
По сведениям издания, у Софии остались двое детей.