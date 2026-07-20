Мама-байкер Соната погибла в крупном ДТП в Ростове В крупном ДТП в Ростове погибла известная мама-байкер Соната

Москва20 июл Вести.Байкер София Г., известная под псевдонимом Соната, погибла в крупном ДТП в Ростове-на-Дону, передает "РГ" со ссылкой на информированный источник.

По предварительной информации, авария произошла в ростовском микрорайоне Стройгородок у остановки "Военвед" – недалеко от мемориала "Авиаторам всех поколений".

Мама-байкер Соната погибла в крупном ДТП в Ростове говорится в публикации

При каких обстоятельствах погибла байкер, источник не уточнил, информации об этом ДТП от полицейского главка по Ростовской области также пока нет.

По сведениям издания, у Софии остались двое детей.