СМИ указали на странные детали дела о гибели "самой красивой байкерши" МотоТани Байкер о гибели МотоТани: есть вероятность, что виновник окажется безнаказанным

Москва26 июн Вести.В сообществе байкеров считают, что в деле об аварии в Турции, в которой погибла российский байкер и блогер МотоТаня (Татьяна Озолина), есть виновник, который может остаться безнаказанным. Об этом сообщает издание KP.RU.

Суд должен пройти в июле. И есть большая вероятность, что виновник аварии окажется безнаказанным заявил в комментарии изданию байкер Юрий

В материале журналистов сказано, что есть несколько версии трагедии. Одна заключается в том, что Татьяна Озолина могла потерять управление и вылететь в кювет.

Согласно второй версии, ее мог "боднуть" друг, байкер из Саудовской Аравии Онур, который ехал позади, а после этого россиянку занесло под грузовик, после чего отбросило на обочину.

Как пишет издание, сам Онур выразил мнение, что девушка якобы нарушила правила дорожного движения перед маневром, чуть не подставила его под удар и сама попала под грузовик. Однако подтверждений этим заявлением не приводится.

В материале сказано, что в мотосообществе продолжают следить за ситуацией; некоторый байкеры считают виноватым Онура, и, по их мнению, ошибку мужчины могла бы доказать запись с экшн-камеры, закрепленной на шлеме россиянки.

Газета пишет, что изначально камера пропала. Но теперь источник журналистов из кругов байкеров заявил, что в мотосообществе обсуждается неподтвержденная информация о том, что устройство включалось в Москве.

Как такое может быть, если камеру так и не обнаружили на месте аварии? Тут два варианта: либо ее забрал Сергей, который ехал с ней, и сейчас скрывает. Хотя раньше он как раз говорил, что виноват Онур. Либо это все инсинуации каких-то доморощенных поклонников заявил источник издания

Авторы материала пишут, что бывший возлюбленный россиянки Станислав Федоренко не подтвердил информацию об обнаружении камеры, а ее спутник Сергей на запрос журналистов пока не ответил.

МотоТаня погибла летом 2024 года на трассе в турецкой провинции Мугла, когда ее мотоцикл столкнулся с грузовиком. 38-летняя россиянка скончалась на месте. По данным из СМИ, в турне она находилась с двумя друзьями – Сергеем и Онуром. Ее похоронили в Омской области, у россиянки остался сын.

МотоТаня – байкер и блогер. На ее канал на YouTube было подписано около двух миллионов человек, в соцсетях ее называли "самой красивой мотоциклисткой России".