В Москве СК возбудил дело на сбившего фотографа Ксению Добромилову байкера

На байкера, сбившего фотографа Ксению Добромилову на западе Москвы, завели дело В Москве СК возбудил дело на сбившего фотографа Ксению Добромилову байкера

Москва6 мая Вести.В Москве СУ УВД по ЗАО ГУ МВД РФ по городу возбудил уголовное дело в отношении 34-летнего водителя мотоцикла, насмерть сбившего актрису и фотографа Ксению Добромилову. Об этом сообщает в MAX столичная Госавтоинспекция.

В настоящее время мужчина задержан в порядке 91 статьи УПК РФ говорится в сообщении

5 мая на Большой Дорогомиловской улице в районе дома № 5 водитель мотоцикла наехал на девушку. В результате она погибла.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы работают на месте аварии.