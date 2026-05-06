Москва6 маяВести.В Москве СУ УВД по ЗАО ГУ МВД РФ по городу возбудил уголовное дело в отношении 34-летнего водителя мотоцикла, насмерть сбившего актрису и фотографа Ксению Добромилову. Об этом сообщает в MAX столичная Госавтоинспекция.
В настоящее время мужчина задержан в порядке 91 статьи УПК РФговорится в сообщении
5 мая на Большой Дорогомиловской улице в районе дома № 5 водитель мотоцикла наехал на девушку. В результате она погибла.
Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы работают на месте аварии.