Всплыли новые данные о пропавшей с места ДТП, где погибла МотоТаня, экшн-камере Снявшая момент ДТП с байкершой МотоТаней в Турции экшн-камера подала сигнал в РФ

Москва26 июн Вести.Считавшаяся утерянной экшн-камера, на которую попал момент смертельной аварии с байкершой МотоТаней (настоящее имя – Татьяна Озолина) в Турции, подала сигнал в Москве. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Два года назад, в конце июля 2024 года, в районе Милас – Муглы в Турции МотоТаня погибла, попав в ДТП. Тогда вместе с ней ехали ее друг Сергей и байкер из Эр-Рияда Онур Обат.

По основной версии, на дороге появился грузовик и байкерша сбросила скорость. При этом ехавший сзади Обат не успел среагировать и допустил столкновение. МотоТаня потеряла управление и, по некоторым версиям, врезалась в грузовик или вылетела в кювет. От полученных травм она скончалась.

В расследовании ее гибели много белых пятен. Ключевая улика – экшн-камера Insta360 X4, считается утерянной на месте ДТП.

Подписчик Baza и МотоТани по имени Юрий провел собственное расследование и выяснил, что камера не утеряна — кто‑то включал ее в Москве почти через месяц после гибели блогерши. Об этом стало известно по данным о синхронизации экшн‑камеры с телефоном, на котором был авторизован аккаунт Озолиной отмечается в сообщении

Синхронизация прошла через IPv6‑адрес, который закреплен за МГТС в Москве. Технически такое подключение является возможным, если камера и смартфон находились в непосредственной близости.

На этом устройстве, по словам Юрия, могут быть реальные кадры перед аварией и самого столкновения.