Мотоциклистка погибла в ДТП с самосвалом на ТТК в Москве

В Москве женщина-мотоциклист погибла в ДТП на ТТК Мотоциклистка погибла в ДТП с самосвалом на ТТК в Москве

Москва11 авг Вести.Женщина-мотоциклист погибла в результате ДТП с большегрузом на Третьем транспортном кольце на севере Москвы. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, на внутренней стороне ТТК (2-й Крестовский переулок, 4) произошло столкновение грузового автомобиля и мотоцикла. В результате дорожной аварии женщина-водитель мотоцикла скончалась сказано в сообщении

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По информации РЕН ТВ, погибшей оказалась 47-летняя Татьяна Броновицкая, известный мотоблогер. Утром 11 августа она на своем желтом байке попала под колеса большегруза. В этом мотосезоне она уже попадала в аварию. Броновицкая получила серьезные травмы руки, из-за чего ей установили титановые пластины.