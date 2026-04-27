Исчезли кадры с камер: в Стамбуле выясняют причины странной смерти юной туристки В Стамбуле выясняют обстоятельства смерти 24-летний туристки в отеле

Москва27 апр Вести.Турецкие правоохранители выясняют обстоятельства смерти в Стамбуле 24-летней иностранной туристки, в отеле которой оказались стерты записи с камер видеонаблюдения. Такую информацию распространил телеканал Habertürk.

Гражданка Германии Башак Шлоссер приехала в Стамбул 20 апреля. Она поселилась в отеле в центральном районе Фатих. Но спустя два дня девушку нашли мертвой в ее номере.

Начато расследование, в рамках которого на допрос вызвали пятерых человек. Среди них – сотрудники гостиницы и друг туристки, который заходил вместе с ней в номер в ночь перед ее смертью. Однако, по информации телеканала, все подозреваемые были отпущены.

При этом обнаружилась подозрительная деталь – с камер видеонаблюдения отеля оказались стерты некоторые записи. Речь идет примерно о девяти часах. Некоторые сотрудники отеля заявили, что стерли записи из опасения получить проблемы, так как друг постоялицы не был зарегистрирован в отеле. При этом один из сотрудников утверждает, что в это время якобы отключалось электричество.

Правоохранители выясняют, действительно ли в отеле мог отключаться свет.

Следствие будет продвигаться в зависимости от того, какой ответ будет получен сказано в материале телеканала

Также полицейские запросили записи с уличных камер.

Среди версий произошедшего рассматривается и самоубийство.