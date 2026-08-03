Москва3 авг Вести.Шестидесятилетняя туристка лишилась части пальца на отдыхе в одном из отелей турецкого Бодрума из-за того, что лежак у бассейна внезапно сложился из-за неисправности, сообщил портал Turizmhabermerkezi.

По данным издания, инцидент произошел в отеле в районе Акьярлар курортного Бодрума. Пострадавшую доставили в больницу, однако из-за потери тканей пришить оторванную часть пальца врачам не удалось.

Дочь пострадавшей заявила, что семья начала юридическую процедуру, обвинив администрацию гостиницы в халатности и намерении скрыть улики, убрав ночью с пляжа все поврежденные лежаки.

Кроме того, руководство гостиницы сначала отказалось оплачивать лечение в частной клинике, из-за чего женщину перевели в государственную больницу. Потом администрация согласилась оплатить первый этап лечения стоимостью 15 тысяч турецких лир (320 долларов), но взамен потребовало от семьи подписать документ об отказе от судебных претензий.