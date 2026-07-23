Москва23 июл Вести.Московские медики оказали помощи женщине, которая лишилась части пальца из-за обручального кольца, рассказали в пресс-службе столичного Депздрава.

Во время пребывания на даче кольцо на руке будущей пациентки зацепилось за выступ забор. Женщина резко дернулась и лишилась части пальца.

При таких травмах главная задача – как можно быстрее вернуть кровоток и сохранить палец. Нам удалось поэтапно восстановить кости, сухожилия, нервы, сосуды и мягкие ткани говорится в публикации ведомства в MAX

Пострадавшую доставили в Центр микрохирургии кисти ГКБ имени Ерамишанцева, врачи сумели вернуть палец на место, операция прошла успешно. Теперь женщине предстоит пройти курс реабилитации для восстановления функции пальца.

Как рассказал руководитель Центра микрохирургии кисти Георгий Назарян, при резком рывке кольцо не соскальзывает с пальца, а буквально стягивает мягкие ткани, повреждая кожу, сосуды, нервы и сухожилия. Медик порекомендовал заранее снимать украшения перед проведением потенциально травмоопасных работ.