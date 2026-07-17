В Подмосковье врачи извлекли застрявший в носу девушки пирсинг

Жительница Подмосковья вдохнула часть пирсинга, ей понадобилась помощь врачей В Подмосковье врачи извлекли застрявший в носу девушки пирсинг

Москва17 июл Вести.В Красногорской клинической больнице местной 19-летней жительнице была проведена процедура извлечения из носовой полости элемента пирсинга. Об этом сообщает MK.RU.

По информации источника, девушка обратилась с жалобой на дискомфорт в правой половине носа. При осмотре врач обнаружил у нее застрявший металлический элемент серьги.

Предмет, мешавший свободному дыханию девушки, был удален. Дыхательные пути и слизистая оболочка повреждены не были.

Девушка в стабильном состоянии была отпущена домой.