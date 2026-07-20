Москва20 июлВести.В Новороссийске врачи извлекли из кишечника четырехлетней девочки 100 магнитиков, которые сцепились между собой. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Краснодарского края на своей странице "ВКонтакте".
Первоначально ребенка госпитализировали с симптомами острого аппендицита. Однако диагностика показала, что причиной болей стали инородные тела - в тонком кишечнике девочки находилось 100 магнитиков, сцепившихся воедино.
Во время обследования врачи обнаружили шокирующую находку: в тонком кишечнике ребенка находилось 100 магнитиков, которые сцепились между собойговорится в публикации
Врачам пришлось проводить сложную операцию, чтобы извлечь все предметы.
В региональном Минздраве добавили, что за последние три месяца в новороссийскую городскую больницу №1 поступили 50 детей, проглотивших разные мелкие вещи.