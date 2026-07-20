В Новороссийске четырехлетняя девочка проглотила 100 магнитиков В Новороссийске врачи спасли ребенка, проглотившего 100 магнитиков

Москва20 июл Вести.В Новороссийске врачи извлекли из кишечника четырехлетней девочки 100 магнитиков, которые сцепились между собой. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Краснодарского края на своей странице "ВКонтакте".

Первоначально ребенка госпитализировали с симптомами острого аппендицита. Однако диагностика показала, что причиной болей стали инородные тела - в тонком кишечнике девочки находилось 100 магнитиков, сцепившихся воедино.

Во время обследования врачи обнаружили шокирующую находку: в тонком кишечнике ребенка находилось 100 магнитиков, которые сцепились между собой говорится в публикации

Врачам пришлось проводить сложную операцию, чтобы извлечь все предметы.

В региональном Минздраве добавили, что за последние три месяца в новороссийскую городскую больницу №1 поступили 50 детей, проглотивших разные мелкие вещи.