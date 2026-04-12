Москва12 апрВести.В Петрозаводске стоматолог во время приема потерял иглу в желудки девятилетней пациентки, сообщает РЕН ТВ.
После визита девочки в клинику с ее матерью связались врачи и заявили, что не могут найти стоматологическую иглу. После этого ребенка отправили на рентген.
Обследование подтвердило, что игла находится в желудке девочки. Была проведена экстренная операция, но она не дала результатов – инструмент провалился в кишечникговорится в публикации
У школьницы начались боли. Повторное обследование установило, что игла сместилась в толстый кишечник. Однако хирургического вмешательства не потребовалось – игла вышла естественным путем спустя два дня.