У 9-летней девочки в Петрозаводске нашли иглу после приема у стоматолога

Москва12 апр Вести.В Петрозаводске стоматолог во время приема потерял иглу в желудки девятилетней пациентки, сообщает РЕН ТВ.

После визита девочки в клинику с ее матерью связались врачи и заявили, что не могут найти стоматологическую иглу. После этого ребенка отправили на рентген.

Обследование подтвердило, что игла находится в желудке девочки. Была проведена экстренная операция, но она не дала результатов – инструмент провалился в кишечник говорится в публикации

У школьницы начались боли. Повторное обследование установило, что игла сместилась в толстый кишечник. Однако хирургического вмешательства не потребовалось – игла вышла естественным путем спустя два дня.