Москва29 мая Вести.В Детский центр больницы им. Кончаловского в Москве поступила маленькая пациентка с сильной болью в животе. Во время обследования медики обнаружили в ее желудке круглые магниты диаметром около 1 см, сообщает Telegram-канал "Московская медицина".

Поначалу шарики извлечь было сложно, поскольку из-за веса и размера они выскальзывали из инструментов.

У пациентки удалили 11 шариков из желудка и еще 5 – из двенадцатиперстной кишки Говорится в публикации

Врачи нашли нестандартное решение с использованием дополнительного магнита. Его завернули в специальный эндоскопический контейнер, применяющийся обычно во время операций через небольшие проколы.

Благодаря этому удалось избежать хирургической операции, а ребенок быстро восстановился. Уже через несколько дней маленькую москвичку выписали домой в хорошем состоянии под наблюдение специалистов.