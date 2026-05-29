Москва29 маяВести.В Детский центр больницы им. Кончаловского в Москве поступила маленькая пациентка с сильной болью в животе. Во время обследования медики обнаружили в ее желудке круглые магниты диаметром около 1 см, сообщает Telegram-канал "Московская медицина".
Поначалу шарики извлечь было сложно, поскольку из-за веса и размера они выскальзывали из инструментов.
У пациентки удалили 11 шариков из желудка и еще 5 – из двенадцатиперстной кишкиГоворится в публикации
Врачи нашли нестандартное решение с использованием дополнительного магнита. Его завернули в специальный эндоскопический контейнер, применяющийся обычно во время операций через небольшие проколы.
Благодаря этому удалось избежать хирургической операции, а ребенок быстро восстановился. Уже через несколько дней маленькую москвичку выписали домой в хорошем состоянии под наблюдение специалистов.