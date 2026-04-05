В Египте врачи спасли ребенка с гвоздем в сердце

Москва5 апр Вести.Врачи в Египте спасли ребенка с пятисантиметровым гвоздем в сердце. Об этом пишет газета Shorouk.

Уточняется, что в больницу Каср-эль-Айни в Каире поступил 11-летний мальчик. В результате игры с гвоздезабивным пистолетом пятисантиметровый гвоздь оказался в миокарде ребенка.

Медицинская бригада отделения кардиоторакальной хирургии спасла жизнь 11-летнему ребенку, который поступил в больницу в тяжелом состоянии из-за пятисантиметрового гвоздя, пробившего грудную клетку и застрявшего прямо в сердечной мышце отмечается в публикации

Врачи успешно извлекли гвоздь из сердца и остановили кровотечение. Ребенка выписали из больницы спустя двое суток.

