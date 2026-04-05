Москва5 апрВести.Врачи в Египте спасли ребенка с пятисантиметровым гвоздем в сердце. Об этом пишет газета Shorouk.
Уточняется, что в больницу Каср-эль-Айни в Каире поступил 11-летний мальчик. В результате игры с гвоздезабивным пистолетом пятисантиметровый гвоздь оказался в миокарде ребенка.
Медицинская бригада отделения кардиоторакальной хирургии спасла жизнь 11-летнему ребенку, который поступил в больницу в тяжелом состоянии из-за пятисантиметрового гвоздя, пробившего грудную клетку и застрявшего прямо в сердечной мышцеотмечается в публикации
Врачи успешно извлекли гвоздь из сердца и остановили кровотечение. Ребенка выписали из больницы спустя двое суток.
23 марта сообщалось, что врачи Липецкой области спасли 6-летнего мальчика, проглотившего 144 магнита. Операция длилась порядка двух часов. После необходимого лечения мальчика отпустили домой.