Строитель в Крыму выстрелил в себя из гвоздезабивного пистолета, он остался жив

Врачи Крыма извлекли из головы строителя гвоздь, остановившийся в 2 мм от мозга Строитель в Крыму выстрелил в себя из гвоздезабивного пистолета, он остался жив

Москва20 мая Вести.В Республике Крым 29-летний строитель случайно выстрелил в себя из гвоздезабивного пистолета. Он получил тяжелое ранение лицевого отдела черепа, сообщает Минздрав России.

Гвоздь оказался в гайморовой пазухе, а после вмешательства врачей был извлечен. Без угрозы жизни пациента.

29-летний мужчина во время строительных работ случайно выстрелил в себя из гвоздезабивного пистолета. … Гвоздь остановился всего в 2 мм от головного мозга написано в публикации

Медики смогли удалить инородное тело. После перенесенной операции мужчина чувствует себя хорошо. Его жизни больше ничего не угрожает.