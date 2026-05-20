Москва20 маяВести.В Республике Крым 29-летний строитель случайно выстрелил в себя из гвоздезабивного пистолета. Он получил тяжелое ранение лицевого отдела черепа, сообщает Минздрав России.
Гвоздь оказался в гайморовой пазухе, а после вмешательства врачей был извлечен. Без угрозы жизни пациента.
29-летний мужчина во время строительных работ случайно выстрелил в себя из гвоздезабивного пистолета. … Гвоздь остановился всего в 2 мм от головного мозганаписано в публикации
Медики смогли удалить инородное тело. После перенесенной операции мужчина чувствует себя хорошо. Его жизни больше ничего не угрожает.