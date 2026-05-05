Москва5 маяВести.Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского спасли жизнь пациенту, у которого в черепе застрял гвоздь. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве.
Отмечается, что инородное тело повредило пациенту глаз, пройдя через нижнюю глазную щель, верхнюю челюстную пазуху и крылонебную ямку. В результате гвоздь застрял в основной пазухе.
По словам врача-офтальмолога МОНИКИ Александра Богатырева, проблема заключалась в том, что гвоздь вошел очень глубоко и находился рядом с крупными сосудистыми сплетениями.
Их повреждение грозило летальным исходом. Поэтому важно было действовать предельно аккуратно, для этого врачи провели консилиум, в котором приняли участие офтальмологи, отоларингологи и нейрохирургисказал Богатырев
Офтальмологи удалили инородное тело и ушили рваную рану оболочки глазного яблока. В результате специалистам удалось сохранить как жизнь пациенту, так и зрение.
Пациента уже выписали домой, он находится на амбулаторном лечении.