Врачи из подмосковной клиники спасли пациента с гвоздем в черепе

Подмосковные врачи извлекли из черепа пациента гвоздь Врачи из подмосковной клиники спасли пациента с гвоздем в черепе

Москва5 мая Вести.Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского спасли жизнь пациенту, у которого в черепе застрял гвоздь. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве.

Отмечается, что инородное тело повредило пациенту глаз, пройдя через нижнюю глазную щель, верхнюю челюстную пазуху и крылонебную ямку. В результате гвоздь застрял в основной пазухе.

По словам врача-офтальмолога МОНИКИ Александра Богатырева, проблема заключалась в том, что гвоздь вошел очень глубоко и находился рядом с крупными сосудистыми сплетениями.

Их повреждение грозило летальным исходом. Поэтому важно было действовать предельно аккуратно, для этого врачи провели консилиум, в котором приняли участие офтальмологи, отоларингологи и нейрохирурги сказал Богатырев

Офтальмологи удалили инородное тело и ушили рваную рану оболочки глазного яблока. В результате специалистам удалось сохранить как жизнь пациенту, так и зрение.

Пациента уже выписали домой, он находится на амбулаторном лечении.