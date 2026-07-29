Московские врачи вылечили американца, которому не смогли помочь в других странах Московские врачи вернули подвижность американцу с межпозвоночной грыжей

Москва29 июл Вести.Московские врачи вылечили американца, у которого диагностировали межпозвоночную грыжу и которому не смогли помочь в других странах. Об этом рассказал департамент здравоохранения столицы.

Несколько месяцев назад во время занятий спортом мужчина получил травму позвоночника, а позднее состояние начало ухудшаться: одна нога практически перестала работать, ходить становилось всё труднее, даже дышать было тяжело.

Мужчина [более 20 лет проживший в США] обращался в клиники в Штатах и других странах, однако не смог получить необходимого решения по своему случаю. На фоне усиливающейся боли пациент принял решение приехать в Москву и доверить операцию специалистам Института Склифосовского говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В ходе обследования у пациента была выявлена межпозвоночная грыжа, которая сдавливала нервы. Врачи выполнили малоинвазивную операцию и удалили ее через небольшой разрез.

Уже на следующий день после операции гражданин Америки смог встать на ноги, а ещё через 2 дня был выписан домой в хорошем состоянии.

Мужчина искренне поблагодарил команду больницы за помощь и внимательное отношение.