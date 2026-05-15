Боец СВО, поступивший в больницу Приморья, попросил оставить осколки на память

Врачи Приморья достали осколки из ноги 21-летнего бойца СВО Боец СВО, поступивший в больницу Приморья, попросил оставить осколки на память

Москва15 мая Вести.Врачи Владивостокской клинической больницы №2 спасли ногу 21-летнего участника специальной военной операции, которого беспокоили осложнения после старого минно-взрывного ранения, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Приморского края в мессенджере МАХ.

Спустя полтора года после травмы пациента продолжали беспокоить сильные боли, отек правой ноги, нарушение чувствительности и двигательной функции. В ходе обследования врачи выявили ложную аневризму — опасное расширение сосуда, при котором сохранялся высокий риск разрыва отметили в пресс-службе

Врачи перекрыли сосуд, питавший поврежденный участок, после чего молодой человек почувствовал себя лучше. Однако часть симптомов у пациента сохранялась, поэтому специалисты решили полностью удалить поврежденный участок.

Перед операцией пациент обратился к врачам с просьбой сохранить осколки "на память". В ходе хирургического вмешательства они были удалены и переданы пациенту написали в ведомстве

Сейчас пациент продолжает амбулаторное лечение, угроза ампутации для него миновала.