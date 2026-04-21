Приморские врачи избавили девочку-подростка от боли и сохранили пораженный орган Врачи Приморья удалили девочке-подростку редкую многокамерную кисту селезенки

Москва21 апр Вести.Хирурги Краевой детской клинической больницы №1 вместе со специалистами Медцентра ДВФУ удалили девочке-подростку редкую многокамерную кисту селезенки, вызывавшую сильные боли, сообщила пресс-служба Минздрава Приморья в Telegram-канале.

Такие случаи у детей встречаются крайне редко, поэтому важно было точно определить причину и выбрать щадящую тактику лечения отметила Екатерина Шмырева, заведующий хирургическим отделением

Врачи приняли решение о лапароскопическом вмешательстве – операцию сделали через небольшие проколы. Девочке удалили кисту и обработали ткани во избежание повторного ее появления.

Операция, длившаяся около двух часов, прошла успешно. Сейчас девочка переведена в палату, она готовится к выписке.