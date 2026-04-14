"Возвращение к жизни": ветеран СВО рассказал, как спорт помог ему восстановиться Ветеран СВО Лавринчук назвал адаптивный спорт "возвращением к жизни"

Москва14 апр Вести.Адаптивный спорт стал "возвращением к жизни" для Константина Лавринчука, получившего серьезное ранение на СВО. Об этом он рассказал в беседе с ИС "Вести".

После протезирования правой ноги он прошел реабилитацию, занялся адаптивным спортом и теперь участвует в окружном "Кубке Защитников Отечества". Соревнование проходит в Екатеринбурге и закончится 17 апреля.

Спортсмен заявил, что вернуться к мирной жизни после пережитого опыта ему помогли родные и физическая активность.

Для нас всех, для боевых товарищей, для участников специальной военной операции, адаптивный спорт – это возвращение к жизни признался он

Константин занимается волейболом сидя и настольным теннисом. По его мнению, бывшим участникам спецоперации очень важны именно командные виды спорта.

Командный вид спорта всегда нужен. Я считаю, что ветераны СВО должны в командных видах спорта участвовать подчеркнул он

Победители окружного "Кубка Защитников Отечества", который проходит в Екатеринбурге, смогут принять участие во всероссийском соревновании. Об этом ранее рассказал начальник управления по общественным проектам фонда "Защитники Отечества" Михаил Артамонов.