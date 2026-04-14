Ветеранам СВО на Урале создали комфортную среду для участия в соревнованиях

Москва14 апр Вести.Начальник управления по общественным проектам фонда "Защитники Отечества" Михаил Артамонов рассказал, какие условия создаются для участников соревнований "Кубок Защитников Отечества" в Екатеринбурге. В беседе с корреспондентом ИС "Вести" он заявил, что организаторы стараются сделать участие в состязаниях комфортным.

На Межрегиональном "Кубке Защитников Отечества" собрались более сотни ветеранов СВО со всего Урала.

Для них нет здесь никаких условий, создающих дискомфорт. Безусловно, мы выбираем ту среду, которая позволяет им перемещаться безбарьерно сообщил Артамонов

Он подчеркнул, что при проведении мероприятий организаторы всегда учитывают запросы участников и возможности самой площадки.

В рамках соревнований ветеранам СВО предстоит показать свои умения в пулевой стрельбе, стрельбе из лука, спортивному метанию ножа, настольному теннису, пауэрлифтингу, волейболу сидя, а также в дисциплинах спорта слепых. Продлятся состязания всю неделю и завершатся 17 апреля.