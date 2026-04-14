Михаил Артамонов рассказал о подготовке всероссийского состязания ветеранов СВО Во всероссийском "Кубке Защитников Отечества" примут участие 400 ветеранов СВО

Москва14 апр Вести.В фонде "Защитники Отечества" готовят масштабные спортивные соревнования для ветеранов спецоперации. Об этом начальник управления по общественным проектам фонда Михаил Артамонов сообщил ИС "Вести".

Он рассказал, что мероприятие примет сотни участников со всей России.

В настоящее время мы занимаемся подбором региона, который будет принимать такое большое соревнование, в котором примет участие минимум 400 ветеранов из всех субъектов Российской Федерации сообщил Артамонов

Сейчас в Екатеринбурге проходит окружной "Кубок Защитников Отечества". Все победители получат право участвовать в соревновании на всероссийском уровне. В этом году мероприятие пройдет в IV квартале.