Москва16 апр Вести.Окружной этап конкурса адаптивной одежды "На крыльях", финал которого прошел 16 апреля в Екатеринбурге, в этом году проводился в рамках закрытия "Кубка Защитников Отечества", сообщила заместитель министра обороны России, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, отвечая на вопрос корреспондента ИС "Вести".

Потому что, как мы говорим про наших ветеранов: "Не надо без нас о нас" пояснила она

По словам Цивилевой, к конкурсу в качестве экспертов привлекли бойцов, вернувшихся из зоны СВО. Они давали заключение о том, насколько удобны предлагаемые образцы адаптивной одежды и подходят ли они для активных занятий спортом. Но некоторые приняли участие в финале в качестве моделей.

Такие конкурсы пройдут во всех федеральных округах РФ, после чего будет организован международный конкурс, куда выйдут победители окружных этапов, рассказала замминистра обороны.

Она напомнила, что конкурс адаптивной одежды "На крыльях" проводится во второй раз. В прошлом году он прошел на площадке Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Свои модели на нем демонстрировали представители семи стран мира.

Цель мероприятия – дать каждому федеральному округу возможность собрать у себя максимальное количество прогрессивных модельеров и дизайнеров, которые производили бы современную, удобную и красивую одежду для инвалидов, пожилых людей, беременных женщин, детей с инвалидностью, пояснила Анна Цивилева.

Соревнования "Кубок Защитников Отечества", которые также проводятся в Екатеринбурге, собрали более 100 участников – ветеранов СВО со всего Урала. Они состязаются в пулевой стрельбе, стрельбе из лука, спортивном метании ножа, настольном теннисе, пауэрлифтинге, волейболе сидя, а также в дисциплинах спорта слепых. Завершающий день – 17 апреля.