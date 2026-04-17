Анна Цивилева проверила госпиталь в Екатеринбурге и встретилась с бойцами СВО Замминистра обороны Анна Цивилева оценила работу 354 госпиталя в Екатеринбурге

Москва17 апр Вести.Заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева в ходе рабочей поездки в Екатеринбург посетила 354 военно-клинический госпиталь, где проверила условия лечения раненых военнослужащих. Начальник госпиталя Сергей Яшин доложил об организации медицинской помощи.

Цивилева пообщалась с бойцами, поинтересовалась, своевременно ли они получают выплаты, и вручила отличившимся медали "За отвагу", "За храбрость", медаль Жукова, а также награды военным врачам. Она поблагодарила медицинский персонал за труд, честность и верность Родине.

Мы вручаем награды сначала нашим защитникам Отечества, но точно так же Родину защищают наши медицинские работники, проявляя заботу, внимание и профессионализм. Вам наша большая благодарность за этот важный кропотливый и не простой труд. За вашу честность отвагу и смелость верность Родине и своим принципам сказала Анна Цивилева

Также заместитель министра встретилась с губернатором Свердловской области Денисом Паслером. Обсуждались вопросы поддержки участников и ветеранов специальной военной операции. Цивилева отметила, что на государственном уровне ведется серьезная работа по цифровизации мер поддержки участников СВО.