Боец СВО верит, что его жизнь спасли "ангелы-хранители" – два деда-фронтовика

Москва9 мая Вести.Ветеран СВО Юрий Наумкин лишился руки при выполнении боевого задания в зоне спецоперации, но не сдался и продолжил вести активный образ жизни. За свое спасение он благодарит "ангелов-хранителей" – двух дедов-фронтовиков Великой Отечественной войны. Об этом Life.ru сообщили в Народном фронте.

Уточняется, что Юрий удостоен ордена Мужества и медалей "За храбрость".

В публикации говорится, что мужчина служил на Черноморском флоте, за его плечами 25 лет водолазного стажа и работа шкипером. На СВО он отправился в 2023 году оператором БПЛА. Примером для него всегда были дедушки, воевавшие в Великую Отечественную войну, - Василий Никитин, пропавший без вести, и Андрей Наумкин, который, как и внук, потерял руку и был награжден орденом Отечественной войны I степени, дойдя до Победы. Их Юрий и считает своими "ангелами-хранителями".

После ранения Юрий вернулся в мирную жизнь, но продолжает помогать боевым товарищам. Также, несмотря на потерю конечности, он занимается спортом: играет в волейбол, плавает, увлекается шахматами.

