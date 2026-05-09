Москва9 мая Вести.Праздник 9 Мая был для легендарного актера Юрия Никулина важнее дня рождения и Нового года. Об этом рассказал его внук Максим.

В интервью VOICE Максим Никулин рассказал, что Юрий Владимирович прошел две войны — Финскую и Великую Отечественную — и всегда стремился поддерживать связь с фронтовыми друзьями.

Когда я был маленьким, то просыпался 9 мая и слышал, как он по утрам звонил своим товарищам, сослуживцам и друзьям — они поздравляли друг друга. Дедушка поддерживал с ними связь, насколько это было возможно сказал он

При этом он подчеркнул, что актер никогда не рассказывал родным о том, как воевал, однако назвал двоих фронтовиков, дружбу с которыми его дед пронес через всю жизнь.

В Великую Отечественную войну Юрий Никулин сражался под Ленинградом. Весной 1943 года после контузии и лечения в госпитале его перевели в 72-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион на должность командира отделения разведки, позже он стал помощником командира взвода. Победу актер встретил в Курляндии, еще год служил в Восточной Пруссии и был демобилизован 18 мая 1946 года. Был награжден медалями "За отвагу", "За оборону Ленинграда" и "За победу над Германией".

