Москва10 мая Вести.9 мая – праздник Великой Победы для всех жителей России, история подвига есть в каждой семье. Об этом заявил заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (SHAMAN) в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести"

По его словам, в его семье чтят память прадеда Михаила Селедкина, который служил артиллеристом и пережил блокаду Ленинграда.

Это праздник не только для меня конкретно, это праздник для всей страны. У меня своя история. У меня мой прадед Михаил воевал, прошел всю блокаду Ленинграда. Я, к сожалению, не был с ним знаком, мне о нем рассказывала и рассказывает моя бабушка поделился SHAMAN, передавав привет своей бабушке

Ранее сообщалось, что прадед Дронова Михаил Селедкин в годы Великой Отечественной войны, будучи командиром артиллерийского орудия, помог уничтожить немецкий бронепоезд. Младший сержант Селедкин служил в 81-й пушечной артиллерийской бригаде. Удостоен медалей "За отвагу" и "За оборону Ленинграда".