Москва9 мая Вести.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поздравил 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Василия Ефремовича Гербуленко с Днем Победы. Соответствующие фото и видео опубликованы в канале политика в мессенджере MAX.

Василий Ефремович родился 8 марта 1927 года в деревне Студенной Винницкой области. В 17 лет, после выпуска из школы в 1944 году, был призван в армию. В 1945 году участвовал в штурме крепости Порт-Артура в составе десанта кораблей и частей Тихоокеанского флота. После Победы в войне еще 7,5 лет продолжал там службу. Василий Гербуленко награжден орденом Отечественной войны II степени.

Много лет работал на шахте имени 50-летия СССР, потом 2 года — в Узбекистане на урановых рудниках. Имеет звание Ветерана Труда. С 1993 года Василий Ефремович живет на Херсонщине. Уже 33 года его дом здесь, в поселке городского типа Сивашском. Для нашей области большая честь, что рядом с нами живут такие герои. Низкий поклон Вам, Василий Ефремович, за ратный путь, за трудовую жизнь и за нашу Великую Победу написал Сальдо

9 мая 2026 года в России празднуется 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Главный Парад традиционно прошел на Красной площади в Москве. Во всех российских городах также проводятся праздничные мероприятия.