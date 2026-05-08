Сальдо: в Херсонской области День Победы отметят с учетом военной обстановки

Москва8 мая Вести.День Победы в Херсонской области будут праздновать с учетом военной обстановки в регионе. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

Он отметил, что в населенных пунктах 30-километровой зоны проведение праздничных мероприятий не запланировано.

На остальной территории Херсонщины они пройдут с ограничением по времени и количеству участников написал он в MAX

Глава области подчеркнул, что данное решение принято из соображений безопасности местного населения. Украина продолжает атаковать Херсонскую область, в связи с чем риски возрастают.