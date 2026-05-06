Глава Чувашии: День Победы будет отмечен без масштабных торжеств из-за атаки ВСУ

В Чувашии День Победы отметят без масштабных торжеств из-за вчерашней атаки ВСУ Глава Чувашии: День Победы будет отмечен без масштабных торжеств из-за атаки ВСУ

Москва6 мая Вести.В Чувашии День Победы отметят без масштабных торжеств из-за вчерашней атаки украинских боевиков. Об этом заявил глава Республики Олег Николаев.

Учитывая текущую ситуацию, на оперативном совещании я принял решение изменить формат праздничных мероприятий. 9 Мая остается для нас священным праздником, который мы отметим достойно, но без масштабных шумных торжеств. Все знаковые акции – уроки мужества с участием ветеранов и бойцов СВО, возложение цветов и "Свеча Победы" – обязательно состоятся. написал он в своем канале в мессенджере MAX

Парады дошколят и юнармейцев пройдут на территориях учебных заведений, без массового скопления людей. Акцент будет сделан на память, солидарность и единство, без развлекательных форматов в текущей обстановке.

Украинские боевики атаковали Чебоксары и Чебоксарский муниципальный округ с применением крылатых ракет и не менее 8 беспилотников ночью и утром 5 мая. В результате агрессии погибли два мирных жителя, еще 35 пострадали, из них 3 находятся в тяжелом состоянии. По последним данным, повреждены 40 многоквартирных домов, а также предприятие гражданского назначения. Для людей развернуты 3 пункта временного размещения.

По факту вражеской атаки СК возбудил уголовное дело о теракте. В регионе также был введен режим ЧС.