В Чувашии отказались от парада на 9 мая

Николаев: в Чувашии не будут проводить парад на День Победы В Чувашии отказались от парада на 9 мая

Москва27 апр Вести.На День Победы в Чувашии не будет проводиться парад, сообщил в мессенджере MAX глава региона Олег Николаев.

Руководитель субъекта назвал временный отказ от проведения Парада Победы непростым решением.

Руководствуясь безусловным приоритетом безопасности каждого жителя, мы приняли непростое, но необходимое решение: в этом году не проводить Парад Победы говорится в заявлении

Также Олег Николаев отметил, что не будет праздничного салюта и акции "Бессмертный полк" в очном формате.

Руководитель субъекта подчеркнул, что День Победы обязательно состоится. Его планирует провести достойно и с уважением к героям. На локальных площадках пройдут памятные и праздничные мероприятия.

Уже утверждены необходимые паспорта безопасности и обеспечено тесное взаимодействие с оперативными службами.