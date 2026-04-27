Москва27 апрВести.На День Победы в Чувашии не будет проводиться парад, сообщил в мессенджере MAX глава региона Олег Николаев.
Руководитель субъекта назвал временный отказ от проведения Парада Победы непростым решением.
Руководствуясь безусловным приоритетом безопасности каждого жителя, мы приняли непростое, но необходимое решение: в этом году не проводить Парад Победыговорится в заявлении
Также Олег Николаев отметил, что не будет праздничного салюта и акции "Бессмертный полк" в очном формате.
Руководитель субъекта подчеркнул, что День Победы обязательно состоится. Его планирует провести достойно и с уважением к героям. На локальных площадках пройдут памятные и праздничные мероприятия.
Уже утверждены необходимые паспорта безопасности и обеспечено тесное взаимодействие с оперативными службами.