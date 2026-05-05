Москва5 маяВести.В Крыму не планируется проведение военного парада, шествия "Бессмертного полка" и других массовых мероприятий в честь Дня Победы, сообщил глава республики Сергей Аксёнов в своем канале в MAX.
Он пояснил, что такое решение было принято для обеспечения безопасности.
В то же время сделаем все необходимое и возможное, чтобы воздать дань уважения нашим дорогим ветеранам, почтить память погибшихуказал глава региона
По его словам, праздничные мероприятия в республике будут проведены в других форматах.