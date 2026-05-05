В Крыму не будут проводить парад и другие массовые мероприятия 9 мая

Проводить парад в День Победы в Крыму не будут В Крыму не будут проводить парад и другие массовые мероприятия 9 мая

Москва5 мая Вести.В Крыму не планируется проведение военного парада, шествия "Бессмертного полка" и других массовых мероприятий в честь Дня Победы, сообщил глава республики Сергей Аксёнов в своем канале в MAX.

Он пояснил, что такое решение было принято для обеспечения безопасности.

В то же время сделаем все необходимое и возможное, чтобы воздать дань уважения нашим дорогим ветеранам, почтить память погибших указал глава региона

По его словам, праздничные мероприятия в республике будут проведены в других форматах.