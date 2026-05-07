Глава Удмуртии: в Ижевске 9 мая не состоится традиционный Парад Победы В Ижевске 9 мая не состоится традиционный Парад Победы

Москва7 мая Вести.В Ижевске 9 мая не состоится традиционный праздничный Парад Победы из-за угроз украинских атак. Об этом сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

9 мая в Ижевске не состоится традиционный Парад Победы… Нет ничего важнее жизни каждого из вас, и даже самое замечательное и важное торжество не стоит того, чтобы подвергать опасности наших ветеранов, наших детей, наших граждан приводятся его слова в Telegram-канале правительства региона

Несмотря на отмену мероприятия 9 числа, парад в честь дня Великой Победы провели 7 мая. Перед ветеранами ВОВ прошли курсанты военных училищ, служащие и представители силовых структур и федеральных органов. Соответствующее видео опубликовано в канале Бречалова в мессенджере MAX.