Москва7 маяВести.В Тюмени 9 мая не будет праздничного фейерверка. Об этом глава города Максим Афанасьев сообщил в MAX.
Исходя из текущей оперативной обстановки, принято решение отказаться от праздничного фейерверка для обеспечения максимальной безопасности горожаннаписал он
Как пройдет празднование Дня Победы в городе, обсудили на заседании организационного комитета. Глава города уточнил, что парад "Салют, Победа!" и шествие "Бессмертный полк России" состоятся в запланированном формате.
9 мая на площади Памяти пройдет традиционное мероприятие "Рассвет Победы", в рамках которого состоится салютованиерассказал градоначальник
Важной частью праздничных мероприятий станет возложение цветов к Вечному огню. На различных площадках города состоятся культурные программы.