Власти Тюмени отказались от фейерверка в День Победы в целях безопасности

В Тюмени отменили фейерверк в День Победы Власти Тюмени отказались от фейерверка в День Победы в целях безопасности

Москва7 мая Вести.В Тюмени 9 мая не будет праздничного фейерверка. Об этом глава города Максим Афанасьев сообщил в MAX.

Исходя из текущей оперативной обстановки, принято решение отказаться от праздничного фейерверка для обеспечения максимальной безопасности горожан написал он

Как пройдет празднование Дня Победы в городе, обсудили на заседании организационного комитета. Глава города уточнил, что парад "Салют, Победа!" и шествие "Бессмертный полк России" состоятся в запланированном формате.

9 мая на площади Памяти пройдет традиционное мероприятие "Рассвет Победы", в рамках которого состоится салютование рассказал градоначальник

Важной частью праздничных мероприятий станет возложение цветов к Вечному огню. На различных площадках города состоятся культурные программы.