Власти Архангельска решили не организовывать салют на День Победы

Глава Архангельска сообщил об отказе от салюта на День Победы Власти Архангельска решили не организовывать салют на День Победы

Москва30 апр Вести.Глава Архангельска Дмитрий Морев рассказал в своем Telegram-канале о подготовке к празднованию Дня Победы.

Утром в праздник 9 Мая на площади Мира возложат цветы, после чего состоится торжественное прохождение войск Архангельского территориального гарнизона.

После этого, в полдень, на Красной пристани начнется шествие "Бессмертного полка". В 19.00 программа завершится Всероссийской акцией "Минута молчания".

При этом, решено отказаться от праздничного салюта.

В связи с обеспечением безопасности населения в темное время суток и приоритетностью бюджетных расходов на поддержку СВО и участников спецоперации салют проводиться не будет отметил градоначальник

Дмитрий Морев подчеркнул, что безопасность важнее всего и попросил горожан отнестись к решению об отмене салюта с пониманием.