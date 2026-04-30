Москва30 апрВести.Глава Архангельска Дмитрий Морев рассказал в своем Telegram-канале о подготовке к празднованию Дня Победы.
Утром в праздник 9 Мая на площади Мира возложат цветы, после чего состоится торжественное прохождение войск Архангельского территориального гарнизона.
После этого, в полдень, на Красной пристани начнется шествие "Бессмертного полка". В 19.00 программа завершится Всероссийской акцией "Минута молчания".
При этом, решено отказаться от праздничного салюта.
В связи с обеспечением безопасности населения в темное время суток и приоритетностью бюджетных расходов на поддержку СВО и участников спецоперации салют проводиться не будетотметил градоначальник
Дмитрий Морев подчеркнул, что безопасность важнее всего и попросил горожан отнестись к решению об отмене салюта с пониманием.