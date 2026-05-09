Москва9 маяВести.В центральном парке Тулы 9 мая в 17.00 мск в честь Дня Великой Победы может пройти выступление пилотажной группы. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
При улучшении погодных условий в небе над центральным парком Города-Героя Тулы пилотажная группа из пяти самолетов выполнит разнообразные фигуры, сложные спортивные и художественные элементы… Начало в 17.00написал он в своем канале в мессенджере MAX
Губернатор сравнил воздушное выступление с небесным балетом.
Проведение салюта не планируется.
9 мая 2026 года в России празднуется 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Главный Парад традиционно прошел на Красной площади в Москве. Во всех российских городах также проводятся праздничные мероприятия.