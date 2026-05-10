Калужская область присоединилась к уникальной акции "Бессмертный полк в небе"

Москва10 мая Вести.Калужская область в День Победы присоединилась к уникальной общероссийской акции "Бессмертный полк в небе". Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша.

Акция прошла от Дальнего Востока до Калининграда.

Пилоты аэродрома "Орешково", авиаклуба "Альбатрос Аэро" и калужской авиационной группы "Реакторы" выполнили символический полет над памятными местами боевой славы Калужской области. На борту - портреты советских летчиков и фотографии героических предков калужан, защищавших нашу страну во время Великой Отечественной войны написал Шапша в своем канале в мессенджере MAX

Отмечается, что музейный комплексе "Авиапарк Орешково" принимает активное участие в патриотическом воспитании молодежи, популяризации военной истории.

9 мая 2026 года Россия отпраздновала 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Главный Парад традиционно состоялся на Красной площади в Москве. Во всех российских городах также проводились праздничные мероприятия.