В КБР вышили тысячи имен героев на "Полотне памяти" длиной более полукилометра

В КБР прошла акция "Полотно памяти руками благодарных потомков" В КБР вышили тысячи имен героев на "Полотне памяти" длиной более полукилометра

Москва9 мая Вести.Жители Кабардино-Балкарии провели акцию "Полотно памяти руками благодарных потомков", на материи вышиты более 25 тысяч имен, судеб, историй о героях. Об этом рассказал глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков.

Три месяца дети, молодежь, педагоги, наставники, родители, старшие вышивали на ткани имена своих родных-фронтовиков. На полотне — более 25 тысяч имен, судеб, историй о наших героях. Теперь они объединены в единое полотно памяти длиной более полукилометра Написал он в своем канале в мессенджере MAX

Молодые патриоты прошли маршем с "Полотном памяти", выразив благодарность и уважение поколению победителей за их подвиг во времена Великой Отечественной войны (ВОВ).

9 мая 2026 года в России празднуется 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Главный Парад традиционно прошел на Красной площади в Москве. Во всех российских городах также проводятся праздничные мероприятия.