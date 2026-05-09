В Казани 130 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка"

Москва9 мая Вести.В Казани прошла акция "Бессмертный полк", в шествии приняли участие 130 тысяч жителей и гостей Республики Татарстан. Об этом сообщило региональное правительство.

Шествие началось в 15.00 мск, его возглавили представители различных национально-культурных автономий республики. Колонна "Бессмертного полка" прошла по ул. Карла Маркса, через ул. Лобачевского, мимо парка Черное озеро и по ул. Кремлевская. Завершилось мероприятие на Площади Тысячелетия.

Во главе колонны прошел Раис Татарстана Рустам Минниханов с фотографией своего дяди, Галимзяна Минниханова. Он ушел на фронт в возрасте 19 лет. В составе 359-го стрелкового полка участвовал в ожесточенных боях под Москвой, где пал смертью храбрых 15 декабря 1941 года. Никто не забыт, ничто не забыто! говорится в сообщении, опубликованном в канале правительства в мессенджере MAX

Утром в Казани также прошел парад Победы.

9 мая 2026 года в России празднуется 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Главный Парад традиционно прошел на Красной площади в Москве. Во всех российских городах также проводятся праздничные мероприятия.